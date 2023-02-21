Выскребенцева Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выскребенцева Светлана Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1983

Отец: Великородный Василий Иванович

Мать: Великородная Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.05.2004

Сын: Выскребенцев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Выскребенцев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
05.05.2004

Дочь: Выскребенцева Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Выскребенцев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
07.01.2016

Сын: Выскребенцев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Выскребенцев Владимир Владимирович

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