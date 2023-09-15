Ролдугин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролдугин Алексей

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1841 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Ролдугин Аверьян Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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