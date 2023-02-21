Трубицына Анастасия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубицына Анастасия Олеговна

Трубицына Анастасия Олеговна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубицын Олег Владимирович

Мать: Трубицына Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
06.09.2006

Дочь: Трубицына Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Ермаков Павел Юрьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.12.2008

Дочь: Трубицына Анна Павловна

Отец ребёнка: Ермаков Павел Юрьевич

Рождение ребёнка
13.03.2016

Дочь: Кулешова Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Кулешов Антон Валериевич

Рождение ребёнка
12.03.2019

Сын: Кулешов Владимир Антонович

Отец ребёнка: Кулешов Антон Валериевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Павел Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Антон Валериевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close