Трубицына Анастасия Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.2006
Дочь: Трубицына Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Ермаков Павел Юрьевич
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.12.2008
Дочь: Трубицына Анна Павловна
Отец ребёнка: Ермаков Павел Юрьевич
Рождение ребёнка
13.03.2016
Дочь: Кулешова Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Кулешов Антон Валериевич
Рождение ребёнка
12.03.2019
Сын: Кулешов Владимир Антонович
Отец ребёнка: Кулешов Антон Валериевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно