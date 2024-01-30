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Гриненко Вадим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.2008

Сын: Гриненко Алексей Вадимович

Мать ребёнка: Гриненко Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
01.03.2013

Дочь: Гриненко Ксения Вадимовна

Мать ребёнка: Гриненко Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
20.12.2017

Дочь: Гриненко Виктория Вадимовна

Мать ребёнка: Гриненко Ирина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриненко Ирина Леонидовна

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