Гриненко Вадим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.2008
Сын: Гриненко Алексей Вадимович
Мать ребёнка: Гриненко Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
01.03.2013
Дочь: Гриненко Ксения Вадимовна
Мать ребёнка: Гриненко Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
20.12.2017
Дочь: Гриненко Виктория Вадимовна
Мать ребёнка: Гриненко Ирина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно