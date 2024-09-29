Шаргаева Иван Андросович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаргаева Иван Андросович

Шаргаева Иван Андросович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шаргаев Андриан Стефанович

Мать: Шаргаева (Дыдыкина) Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаргаев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Воронина (Шаргаева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1906

Сын: Шаргаев Петр Иванович

Мать ребёнка: Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаргаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.