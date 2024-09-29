Шаргаева Иван Андросович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Воронина (Шаргаева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1906
Мать ребёнка: Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шаргаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно