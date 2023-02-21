Голубев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1917

Дата смерти

27.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Ольга

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Ольга

Смерть
27.09.1987
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