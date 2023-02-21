Голубев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1917
Дата смерти27.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Ольга
Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Ольга
Смерть
27.09.1987