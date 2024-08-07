Марилова Гарпинич Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марилова Гарпинич Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1934

Отец: не указан

Мать: Дорохова Марилова Мария Яковлевна

Марилова девичья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарпинич Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.1962

Сын: Гарпинич Вадим Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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