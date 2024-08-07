Марилова Гарпинич Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1934
Отец: не указан
Марилова девичья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1962
Сын: Гарпинич Вадим Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно