Нестеров Николай Сергеевич
Место рожденияБрянская область,Севский район, с Пушкарная Слобода
Дата рождения09.05.1908
Дата смерти21.01.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1908
Отец: Нестеров Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Окорочкова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Окорочкова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
10.10.1938
Дочь: Полунина (Нестерова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Окорочкова Елена Михайловна
Смерть
21.01.1973