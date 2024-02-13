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Нестеров Николай Сергеевич

Место рождения

Брянская область,Севский район, с Пушкарная Слобода

Дата рождения

09.05.1908

Дата смерти

21.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1908

Отец: Нестеров Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окорочкова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Окорочкова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Окорочкова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
10.10.1938

Дочь: Полунина (Нестерова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Окорочкова Елена Михайловна

Смерть
21.01.1973

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