Максакова (Воробьева) Ефросинья Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Воробьева) Ефросинья Ерофеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Воробьев Ерофей Емельянович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.04.1878

Муж: Максаков Степан Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1890

Сын: Максаков Павел Степанович

Отец ребёнка: Максаков Степан Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1890

Дочь: Кулюгина Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Максаков Степан Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Максаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Максаков Степан Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1895

Дочь: Лапшева Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Максаков Степан Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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