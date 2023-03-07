Максакова (Воробьева) Ефросинья Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Воробьев Ерофей Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1890
Сын: Максаков Павел Степанович
Отец ребёнка: Максаков Степан Петрович
Рождение ребёнка
04.12.1890
Дочь: Кулюгина Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Максаков Степан Петрович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Максаков Степан Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1895
Дочь: Лапшева Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Максаков Степан Петрович
Смерть
Неизвестно