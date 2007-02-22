Chancey (Chancey) Hazel Eileen
Место рожденияMissouri, United States
Дата рождения16.10.1914
Дата смерти22.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1914
Отец: Lessley William Aubrey
Мать: Lessley Pearl May
Missouri, United States
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
05.08.1933
Дочь: Ruth Ann
Отец ребёнка: Chancey Herman William
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
22.02.2007
Sedalia, Pettis, Missouri, United States
Смерть
22.02.2007