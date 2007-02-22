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Chancey (Chancey) Hazel Eileen

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Место рождения

Missouri, United States

Дата рождения

16.10.1914

Дата смерти

22.02.2007

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1914

Отец: Lessley William Aubrey

Мать: Lessley Pearl May

Missouri, United States
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
05.08.1933

Дочь: Ruth Ann

Отец ребёнка: Chancey Herman William

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chancey Herman William

Похороны
22.02.2007
Sedalia, Pettis, Missouri, United States
Смерть
22.02.2007
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