Чуднова (Ларина) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуднова (Ларина) Мария Евдокимовна

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Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.01.1896 ст.

Дата смерти

?.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896 ст.

Отец: Ларин Евдоким Дмитриевич

Мать: Ларина Надежда Ивановна

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Метрическая книга села Михайловское за 1896 год
Бракосочетание
После 1910 ст.

Муж: Чуднов Алексей Исаевич

В 1910-1911 в подворной переписи еще холост
Рождение ребёнка
18.11.1918

Дочь: Бушина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич

Крючок, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Чуднов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич

Крестовский сельсовет, Куркинский район, Тульская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
16.07.1925

Дочь: Леонова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Есакова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич

Крючок, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Около 1970
Якшуново, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1972
Новольвовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1973
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич

Смерть
?.01.1977
Якшуново, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: грипп