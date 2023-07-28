Чуднова (Ларина) Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения06.01.1896 ст.
Дата смерти?.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896 ст.
Отец: Ларин Евдоким Дмитриевич
Мать: Ларина Надежда Ивановна
Метрическая книга села Михайловское за 1896 год
Бракосочетание
После 1910 ст.
В 1910-1911 в подворной переписи еще холост
Рождение ребёнка
18.11.1918
Дочь: Бушина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Чуднов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич
Крестовский сельсовет, Куркинский район, Тульская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
16.07.1925
Дочь: Леонова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Есакова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич
Место жительства
Около 1970
Место жительства
1972
Новольвовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1973
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Чуднов Алексей Исаевич
Смерть
?.01.1977
Причина смерти: грипп