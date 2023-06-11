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Винокурова Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1903 ст.

Сын: Винокуров Николай Павлович

Отец ребёнка: Винокуров Павел Афанасьевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.

Дочь: Винокурова Александра Павловна

Отец ребёнка: Винокуров Павел Афанасьевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Павел Афанасьевич

Смерть
Неизвестно