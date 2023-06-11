Винокурова Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1903 ст.
Сын: Винокуров Николай Павлович
Отец ребёнка: Винокуров Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.
Дочь: Винокурова Александра Павловна
Отец ребёнка: Винокуров Павел Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно