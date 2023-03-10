Чудновский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудновский Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чудновский Арон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1945

Сын: Чудновский Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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