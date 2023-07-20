Стрижен Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижен Пётр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

мещанин г.Екатеринодара
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Стрижен Ксения Петровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Восприемники: мещане г.Екатеринодара Степан Макарович Замирайло и Мария Фёдоровна Журавлёва.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрижен Ксения Петровна

Смерть
Неизвестно