Стрижен Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
мещанин г.Екатеринодара
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Стрижен Ксения Петровна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Восприемники: мещане г.Екатеринодара Степан Макарович Замирайло и Мария Фёдоровна Журавлёва.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрижен Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно