Лендел (Ситникова) Раиса Васильевна
Место рожденияКировская обл.
Дата рождения1952
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Кировская обл.
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лендел Иван
Рождение ребёнка
?.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лендел Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лендел Иван
Смерть
2010
Причина смерти: Рак