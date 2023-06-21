Лендел (Ситникова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лендел (Ситникова) Раиса Васильевна

Место рождения

Кировская обл.

Дата рождения

1952

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Ситников Василий Павлович

Мать: Ситникова Анна Тихоновна

Кировская обл.
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лендел Иван

Мукачево, Закарпатська область
Рождение ребёнка
?.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лендел Иван

Мукачево, Закарпатська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лендел Иван

Смерть
2010
Мукачево, Закарпатська область
Причина смерти: Рак