Платхина Зоя Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Платхин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1950
Дочь: Соловьева Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Платхин Евгений
Рождение ребёнка
02.02.1954
Сын: Платхин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коренькова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно