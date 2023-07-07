Платхина Зоя Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платхина Зоя Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Платхин Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1950

Дочь: Соловьева Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Платхин Евгений

Рождение ребёнка
02.02.1954

Сын: Платхин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коренькова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно