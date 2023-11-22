Брыль Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыль Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брыль Марина Петровна

Мать ребёнка: Брыль (Мельникова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыль Владимир Петрович

Мать ребёнка: Брыль (Мельникова) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыль (Мельникова) Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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