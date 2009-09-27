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Чернов Иван Александрович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

27.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2009

Отец: Чернов Александр Игоревич

Мать: Чернова Ольга Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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