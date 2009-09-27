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Чернов Иван Александрович
Чернов Иван Александрович
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
27.09.2009
Пол
Мужской
Отец
Чернов Александр Игоревич
1987 г.р.
Мать
Чернова (Петрова) Ольга Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
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МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2009
Отец:
Чернов Александр Игоревич
Мать:
Чернова Ольга Владимировна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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