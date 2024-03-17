Миронов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960
Отец: Миронов Николай
Мать: Миронова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1984
Дочь: Яковлева (Миронова) Олеся Николаевна
Мать ребёнка: Миронова (Пешкун) Светлана Александровна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно