Миронов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Николай Николаевич

Миронов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960

Отец: Миронов Николай

Мать: Миронова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова (Пешкун) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1984

Дочь: Яковлева (Миронова) Олеся Николаевна

Мать ребёнка: Миронова (Пешкун) Светлана Александровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.