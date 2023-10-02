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Хайров Рафаэль Шахмардьянович

Место рождения

Кургантепинский к/с, Кургантепинский р-н, Андижанская обл., УзбССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайров Шахмардьян

Мать: Хайрова Хамар

Кургантепинский к/с, Кургантепинский р-н, Андижанская обл., УзбССР
Рождение ребёнка
20.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.1992
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