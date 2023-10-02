Хайров Рафаэль Шахмардьянович
Место рожденияКургантепинский к/с, Кургантепинский р-н, Андижанская обл., УзбССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.05.1992
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайров Шахмардьян
Мать: Хайрова Хамар
Кургантепинский к/с, Кургантепинский р-н, Андижанская обл., УзбССР
Рождение ребёнка
20.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.05.1992