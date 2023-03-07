Лесгафт Пётр Францевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1837
Дата смерти11.12.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869 по 1871
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1871 по 1909
Смерть
11.12.1909
г. Каир, Египет