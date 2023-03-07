Лесгафт Пётр Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесгафт Пётр Францевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.09.1837

Дата смерти

11.12.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1869 по 1871
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1871 по 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.12.1909
г. Каир, Египет
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