Чувашева Васса Епимахова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Васса Епимахова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Чувашев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домна Кирилловна

Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чувашев Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Чувашев Федор Кириллович

Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чувашев Тимофей незаконорожденный

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чувашев Тимофей незаконорожденный

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Кирилл Зиновьев

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
После 1845
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