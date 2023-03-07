Чувашева Васса Епимахова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домна Кирилловна
Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чувашев Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Чувашев Кирилл Зиновьев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чувашев Тимофей незаконорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чувашев Тимофей незаконорожденный
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
После 1845