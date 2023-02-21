Кошкина Акулина Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кошкин Трофим Емельянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кошкина Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кошкина Матрёна Емельяновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно