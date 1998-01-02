Беликов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.?
Сын: Беликов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Беликова (Обрезан) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.?
Дочь: (Беликова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Беликова (Обрезан) Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
02.01.1998