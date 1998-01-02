Беликов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.?

Сын: Беликов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Беликова (Обрезан) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.?

Дочь: (Беликова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Беликова (Обрезан) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беликова (Обрезан) Вера Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
02.01.1998

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