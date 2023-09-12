Сердюк Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти28.10.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сердюк Василий Евтихиевич
Отец ребёнка: Сердюк Евтихий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1923
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Замужняя Причина смерти: сухой плеврит Кем сделано заявление о смерти: сыном Василием Сердюк Похоронена на Каменском кладбище