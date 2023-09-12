Сердюк Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

28.10.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сердюк Василий Евтихиевич

Отец ребёнка: Сердюк Евтихий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Евтихий Григорьевич

Смерть
28.10.1923
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Замужняя Причина смерти: сухой плеврит Кем сделано заявление о смерти: сыном Василием Сердюк Похоронена на Каменском кладбище
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