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Рогачиков Владимир Сергеевич

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Место рождения

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.01.1935

Дата смерти

Около 2019

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935

Отец: Рогачиков Сергей Иванович

Мать: Рогачикова Пелагея Николаевна

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Около 2019
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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