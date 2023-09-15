Рогачиков Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1935
Дата смертиОколо 2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2019
Похороны
Неизвестно