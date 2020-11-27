Ярунова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярунова Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.2020

Пол

Женский

Отец

1994 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2020

Отец: Ярунов Василий Валерьевич

Мать: Ярунова Анастасия Юрьевна

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