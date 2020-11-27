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Ярунова Ксения Васильевна
Ярунова Ксения Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2020
Пол
Женский
Отец
Ярунов Василий Валерьевич
1994 г.р.
Мать
Ярунова Анастасия Юрьевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2020
Отец:
Ярунов Василий Валерьевич
Мать:
Ярунова Анастасия Юрьевна
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