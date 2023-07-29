Рудакова Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова Лариса Николаевна

Рудакова Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1964

Отец: Минакова Нина Васильевна

Мать: Минаков Николай

Рождение ребёнка
10.08.1987

Дочь: Рудакова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Геннадьевич