Рудакова Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1964
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1964
Отец: Минакова Нина Васильевна
Мать: Минаков Николай
Рождение ребёнка
10.08.1987
Дочь: Рудакова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Геннадьевич