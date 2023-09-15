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Беренц Тейдор Готфридович

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Место рождения

Покощево, Житомирська область

Дата рождения

26.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1899

Отец: Беренц Готфрид Фридрихович

Мать: Адам Августа Адамовна

Покощево, Житомирська область
NOV 1900 (ZHI fond 67/8/33), Seite 47, Nr. 366
Крещение
07.11.1899
Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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