Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Борис Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Андреев
Смерть
Неизвестно