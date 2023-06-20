Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Вычислено 1796 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Борис Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Андреев

Смерть
Неизвестно