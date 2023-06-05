Игнатьева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1919
Сын: Игнатьев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Игнатьев Андрей
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Отец, 28 лет - хлебопашец, мать, 24 года - дом. хоз. Пятый по счету ребенок
Смерть
Неизвестно