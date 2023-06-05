Игнатьева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1919

Сын: Игнатьев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Игнатьев Андрей

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Отец, 28 лет - хлебопашец, мать, 24 года - дом. хоз. Пятый по счету ребенок
Смерть
Неизвестно