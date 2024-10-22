Борх (Фон Дер) Станислав – Эдвард (Эдуард) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борх (Фон Дер) Станислав – Эдвард (Эдуард)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1860

Дата смерти

25.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1860

Отец: Борх (Фон Дер) Иосиф (Осип) – Казимир – Петр Михаил

Мать: Борх (Фон Дер) (Фон Сталедсан - Борк) Доротея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борх (Фон Дер) (Христофорович) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
?.02.1892

Сын: Борх (Фон Дер) Юрий (Георгий-Станислав)

Мать ребёнка: Борх (Фон Дер) (Христофорович) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Борх (Фон Дер) Николай

Мать ребёнка: Борх (Фон Дер) (Христофорович) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: (Борх, Фон Дер) Мария

Мать ребёнка: Борх (Фон Дер) (Христофорович) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
19.08.1912

Дочь: Мюллер, Фон (Борх, Фон Дер) Нина

Мать ребёнка: Борх (Фон Дер) (Панкова) Пелагея Филипповна

Бракосочетание
1913

Жена: Борх (Фон Дер) (Панкова) Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Борх, Фон Дер) Кира

Мать ребёнка: Борх (Фон Дер) (Панкова) Пелагея Филипповна

Смерть
25.05.1937

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