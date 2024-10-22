Борх (Фон Дер) Станислав – Эдвард (Эдуард)
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1860
Дата смерти25.05.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1892
Рождение ребёнка
24.09.1893
Мать ребёнка: Борх (Фон Дер) (Христофорович) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: (Борх, Фон Дер) Мария
Мать ребёнка: Борх (Фон Дер) (Христофорович) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1912
Дочь: Мюллер, Фон (Борх, Фон Дер) Нина
Мать ребёнка: Борх (Фон Дер) (Панкова) Пелагея Филипповна
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Борх, Фон Дер) Кира
Мать ребёнка: Борх (Фон Дер) (Панкова) Пелагея Филипповна
Смерть
25.05.1937