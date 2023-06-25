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Макаров Владимир Петрович
Макаров Владимир Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Первова Зоя Гурьевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Первова Зоя Гурьевна
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