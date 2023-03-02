Юрищев Дмитрий Феопонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрищев Дмитрий Феопонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Юрищев Феопонтий Павлович

Мать: не указана

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