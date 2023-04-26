Надежичева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежичева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Надежичев Александр

Отец ребёнка: Надежичев Василий

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Калерия

Отец ребёнка: Надежичев Василий

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Максимова Клавдия

Отец ребёнка: Надежичев Василий

Рождение ребёнка
30.05.1929

Сын: Надежичев Михаил

Отец ребёнка: Надежичев Василий

с. Усть-КУбенское Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Соколова Вера

Отец ребёнка: Надежичев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надежичев Василий

Отец ребёнка: Надежичев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надежичев Василий

Смерть
Неизвестно
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