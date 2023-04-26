Надежичева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1918
Сын: Надежичев Александр
Отец ребёнка: Надежичев Василий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Калерия
Отец ребёнка: Надежичев Василий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Максимова Клавдия
Отец ребёнка: Надежичев Василий
Рождение ребёнка
30.05.1929
Сын: Надежичев Михаил
Отец ребёнка: Надежичев Василий
с. Усть-КУбенское Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Соколова Вера
Отец ребёнка: Надежичев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надежичев Василий
Отец ребёнка: Надежичев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Надежичев Василий
Смерть
Неизвестно