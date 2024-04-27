Параскева Михайлова 1670 — найти родственников по фамилии на Familio
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Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суятин Флор Прокопиев

Отец ребёнка: Суятин Прокопий Володимиров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суятин Иван Прокопиев

Отец ребёнка: Суятин Прокопий Володимиров

Рождение ребёнка
1704

Сын: Суятин Григорий Прокопьева

Отец ребёнка: Суятин Прокопий Володимиров

Петухова, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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