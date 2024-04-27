Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суятин Прокопий Володимиров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суятин Прокопий Володимиров
Рождение ребёнка
1704
Сын: Суятин Григорий Прокопьева
Отец ребёнка: Суятин Прокопий Володимиров
Петухова, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно