Крылов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Крылов Павел Матфеевич
Мать: Крылова Ольга Степановна
Призыв на военную службу
1939
Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
призван в Алтайском крае, Солтонский район, 111 сд 286 сп вет фельдшер Сямженский рвк 1939 г. воен. фельдшер
Попал в плен (военное)
12.09.1941
Сиверск
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66434945 освобожден 12.04.1945
Смерть
Неизвестно