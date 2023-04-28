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Крылов Александр Павлович

Место рождения

Мартыново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1890 и 1891 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Крылов Павел Матфеевич

Мать: Крылова Ольга Степановна

Мартыново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Призыв на военную службу
1939
Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
призван в Алтайском крае, Солтонский район, 111 сд 286 сп вет фельдшер Сямженский рвк 1939 г. воен. фельдшер
Попал в плен (военное)
12.09.1941
Сиверск
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66434945 освобожден 12.04.1945
Смерть
Неизвестно
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