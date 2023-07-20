Макаров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
В ревизской сказке 1834 года ему 62 года, то есть, год рождения 1772
Рождение ребёнка
1801
Сын: Макаров Емельян Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка 1834 года -ему 33года
Смерть
1846
в ревизской сказке 1850 года указано, что умер в 1846 году