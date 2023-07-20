Макаров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

В ревизской сказке 1834 года ему 62 года, то есть, год рождения 1772
Рождение ребёнка
1801

Сын: Макаров Емельян Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка 1834 года -ему 33года
Смерть
1846
в ревизской сказке 1850 года указано, что умер в 1846 году