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Матершева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1937

Сын: Матершев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Матершев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.12.1938

Сын: Матершев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Матершев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.05.1941

Сын: Матершев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Матершев Иван Васильевич

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1944

Дочь: Ильницкая Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Матершев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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