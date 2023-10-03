Матершева Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1937
Отец ребёнка: Матершев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1938
Сын: Матершев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Матершев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1941
Сын: Матершев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Матершев Иван Васильевич
Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1944
Дочь: Ильницкая Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Матершев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно