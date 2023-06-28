Надводнюк Анисия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надводнюк Анисия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1912

Отец: Надводнюк Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1940

Дочь: Надводнюк Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Надводнюк Федор Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надводнюк Виктор Федорович

Отец ребёнка: Надводнюк Федор Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надводнюк Борис Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно