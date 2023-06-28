Надводнюк Анисия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1912
Отец: Надводнюк Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1940
Дочь: Надводнюк Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Надводнюк Федор Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надводнюк Виктор Федорович
Отец ребёнка: Надводнюк Федор Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надводнюк Борис Федорович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно