Кадетова Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадетова Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

тк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кадетов Степан Захарович

Мать: не указана

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