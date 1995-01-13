Сахненко (Удовик) Прасковья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 22.10.1907 по 1908
Дата смерти13.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 22.10.1907 по 1908
Отец: Удовик Даниил
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1934
Дочь: Леонова (Саненко) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Сахненко Николай Лукич
Рождение ребёнка
15.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахненко Николай Лукич
Смерть
13.01.1995