Сахненко (Удовик) Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахненко (Удовик) Прасковья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 22.10.1907 по 1908

Дата смерти

13.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 22.10.1907 по 1908

Отец: Удовик Даниил

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горкин Николай Парферьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Сахненко Николай Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахненко Николай Лукич

Рождение ребёнка
18.04.1934

Дочь: Леонова (Саненко) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Сахненко Николай Лукич

Рождение ребёнка
15.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахненко Николай Лукич

Смерть
13.01.1995

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