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Крупко Иван Васильевич

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Место рождения

Ставрополь

Дата рождения

10.03.1928

Дата смерти

09.02.1968

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928

Отец: Крупко Василий Васильевич

Мать: не указана

Ставрополь
Рождение ребёнка
07.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Адлер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.02.1968
ст. Мирская Краснодарского края
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Адлер, на Молдовке
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