Крупко Иван Васильевич
Место рожденияСтаврополь
Дата рождения10.03.1928
Дата смерти09.02.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928
Отец: Крупко Василий Васильевич
Ставрополь
Рождение ребёнка
07.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Адлер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.1968
ст. Мирская Краснодарского края
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Адлер, на Молдовке