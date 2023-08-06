Леничева Не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леничева Не известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

189

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Леничев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Леничев Ефим

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Леничева Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Леничев Ефим

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Копылова Агрофена Ефимовна

Отец ребёнка: Леничев Ефим

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ефросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Леничев Ефим

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Леничев Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Леничев Ефим

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Иванова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Леничев Ефим

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леничев Ефим

Смерть
189
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