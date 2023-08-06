Леничева Не известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти189
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Леничев Ефим
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Леничева Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Леничев Ефим
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Копылова Агрофена Ефимовна
Отец ребёнка: Леничев Ефим
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ефросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Леничев Ефим
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Леничев Ефим
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Иванова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Леничев Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леничев Ефим
Смерть
189