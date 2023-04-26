Неонила Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фома Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Егор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно