Неонила Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеонила Филипова

Неонила Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фома Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Рождение ребёнка
1852

Сын: Егор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анисья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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