Хохлова (Акишина) Евдокия Фёдорова
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1908
Муж: не указан
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно