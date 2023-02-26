Хохлова (Акишина) Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Акишина) Евдокия Фёдорова

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1908

Муж: не указан

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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