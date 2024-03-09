Буколаев Ефрем Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буколаев Ефрем Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буколаев Андрей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Родионова Прасковья Ефремовна

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
08.07.1888

Сын: Вуколов Михаил Ефремович

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Родился с фамилией Буколаев.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Буколаев Гаврила Ефремович

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Трифонова Феодосия Ефремовна

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.09.1897

Дочь: Буколаева Вера Ефремовна

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буколаев Борис Ефремович

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна

Смерть
Неизвестно
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