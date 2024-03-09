Буколаев Ефрем Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буколаев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Родионова Прасковья Ефремовна
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
08.07.1888
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна
Родился с фамилией Буколаев.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Буколаев Гаврила Ефремович
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Трифонова Феодосия Ефремовна
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
25.09.1897
Дочь: Буколаева Вера Ефремовна
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно