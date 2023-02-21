Брагина Акилина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина Акилина Антонова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
12.01.1900 ст.

Муж: Филимонов Иван Арефьев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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