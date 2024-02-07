Чингисмаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чингисмаа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минчеймаа Борбашкыновна

Отец ребёнка: Борбашкын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минчеймаа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балчиймаа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарыг Камаа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балчиймаа

Отец ребёнка: Борбашкын

Рождение ребёнка
1896

Сын: Камаа Кара-оол Борбашкынович

Отец ребёнка: Борбашкын

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