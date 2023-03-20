Романов Тимофей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Романов Николай
Мать: Романова Дарья Исаевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Романов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Романова Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно