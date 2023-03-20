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Романов Тимофей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Романов Николай

Мать: Романова Дарья Исаевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Романов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Романова Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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